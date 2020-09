EdF : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Pour son retour aux affaires après de longs mois d'attente, l'équipe de France a donc gagné ses 2 rencontres, face à la Suède samedi et contre la Croatie ce mardi. Interrogé après le succès 4-2 de ses hommes, Didier Deschamps a livré sa première réaction. « On a pris plus confiance en deuxième mi-temps. On a plus joué vers l'avant. On marque 4 buts, c'est quelque chose de positif même si on en prend 2. Les organismes sont fatigués. Voilà, sur ces 2 matches, ce n'a pas été simple mais le résultat a été là. On a mis plus de manière aujourd'hui sauf les 30 premières minutes où on a été dominé athlétiquement et où on n'a pas assez eu de justesse technique. »

Le sélectionneur a tenu à répondre aux critiques sur la qualité de jeu de son équipe. « Heureusement qu'on est en difficulté, on n'a pas tous les automatismes. Je ne cherche pas d'excuses. On a besoin d'être en difficulté, ce n'est pas en juin 2021 qu'il faudra l'être. Ce système a des avantages et des inconvénients. Cela demande de la répétition pour avoir des automatismes entre les joueurs. »