La femme d’Edwin van den Sar donne des nouvelles

Il y a un peu plus d’une semaine, Edwin van der Sar, légendaire gardien de but néerlandais, était victime d’une hémorragie cérébrale en pleines vacances. Une bien triste nouvelle qui venait perturber l’Ajax Amsterdam. Immédiatement traité à l’hôpital de Split, en Croatie, l’ancien portier de Manchester United notamment a depuis été transporté jusqu’aux Pays-Bas. Son état, stable, rassure, alors que le club hollandais a communiqué sur le réseau social Twitter des nouvelles de son ancien directeur général.

La suite après cette publicité

En effet, la femme d’Edwin van der Sar s’est exprimé : «Edwin a été rapatrié de Croatie vendredi soir et se trouve actuellement dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital néerlandais. Sa situation reste la même : stable, dans un état non vital et communicatif. La famille Van der Sar tient à exprimer sa profonde gratitude à l’hôpital universitaire de Split pour ses bons soins au cours de la semaine dernière.» Désormais sur sa terre natale, le cas de l’ancienne gloire de l’Ajax va être approfondi avant qu’il ne puisse entamer sa période de rétablissement.

À lire

Dusan Tadic quitte l’Ajax Amsterdam