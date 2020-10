Ligue des Champions : le calendrier de la phase de groupes est connu

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu ce jeudi à Nyon, au siège de l'UEFA. L'occasion pour les trois qualifiés français (le PSG, l'OM et le Stade Rennais) de connaître l'identité de leurs futurs adversaires mais le calendrier de la phase de groupes de C1 a lui été communiqué ce vendredi.

Pour le champion de France, il faudra débuter par le plus gros morceau : la réception de Manchester United (20 octobre, 21h). Paris enchaînera par deux déplacements à Istanbul (le 28 octobre, 18h55) puis à Leizpig (le 4 novembre, 21h), avant de recevoir les Allemands trois semaines plus tard (24 novembre, 21h). L'Olympique de Marseille démarrera pour sa part par un déplacement en Grèce, pour défier l'Olympiakos (21 octobre, 21h).

Le PSG commence fort, Rennes et l'OM vont monter en puissance

Les hommes d'André Villas-Boas enchaîneront avec la réception de Manchester City (27 octobre, 21h) puis le fameux déplacement à Porto (3 novembre, 21h). Les Olympiens termineront leur poule par un déplacement sur la pelouse de Manchester City (9 décembre, 21h). Le Stade Rennais, lui, débutera par la réception de Krasnodar (20 octobre, 21h) avant deux déplacements à Séville (28 octobre, 21h) et Chelsea (4 novembre, 21h). Les Bretons accueilleront les Andalous pour la 6e et dernière journée (8 décembre, 21h).

À noter que les doubles confrontations entre la Juventus et le Barça auront lieu les 28 octobre et 8 décembre prochains, alors que les matchs entre le Bayern, vainqueur sortant, et l'Atlético de Madrid se tiendront eux les 21 octobre et 1er décembre prochains. Les duels entre le Real Madrid et l'Inter se joueront eux les 3 et 25 novembre.