Ligue des Champions : le tirage au sort complet de la phase de poules

Tous les regards étaient forcément tournés vers Genève et les studios de la RTS. Un peu plus d'un mois après la victoire du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain en finale de la dernière édition (1-0), le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2020/21 avait lieu. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais voulaient donc connaître leurs prochains adversaires sur la scène européenne. Et les formations françaises sont désormais fixées.

Présent dans le chapeau 1 après avoir remporté la Ligue 1 la saison passée, le Paris Saint-Germain va retrouver d'anciennes connaissances dans le groupe H. Un peu plus d'un an après son élimination en huitième de finale de cette même C1, le club de la capitale défiera Manchester United. Mais ce n'est pas tout, car les hommes de Thomas Tuchel affronteront également le RB Leipzig, club qu'ils avaient battu en demi-finale cette saison sur le score de 3-0. Enfin, les Parisiens seront opposés à l'İstanbul Başakşehir, champion de Süper Lig turque.

L'OM tire du lourd, Rennes s'en sort plutôt bien

De retour en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille devra de son côté batailler ! La formation entraînée par André Villas-Boas, qui a été placée dans la poule C, aura un gros morceau avec Manchester City, une équipe coachée par Pep Guardiola. Derrière, les Phocéens joueront le vainqueur du championnat du Portugal, le FC Porto, et aussi l'Olympiacos, club grec où évolue un certain Mathieu Valbuena. Pour rappel, le milieu de terrain français avait porté les couleurs phocéennes de 2006 à 2014.

Enfin, pour sa première participation en Ligue des Champions, le Stade Rennais a plutôt eu de la chance. L'équipe de Julien Stéphan devra faire face au Séville FC, vainqueur de la Ligue Europa 2020, à Chelsea et à Krasnodar. Rendez-vous désormais les 20 et 21 octobre pour les matches de la 1ère journée de Ligue des Champions, et le spectacle risque d'être au rendez-vous !

Le tirage au sort de la phase de poules

Groupe A :

Bayern Munich (GER)

Atlético de Madrid (ESP)

FC Salzburg (AUT)

FC Lokomotiv Moskva (RUS)

Groupe B :

Real Madrid (ESP)

FC Shakhtar Donetsk (UKR)

FC Internazionale Milano (ITA)

VfL Borussia Mönchengladbach (GER)

Groupe C :

FC Porto (POR)

Manchester City (ENG)

Olympiacos FC (GRE)

Olympique de Marseille (FRA)

Groupe D :

Liverpool FC (ENG)

AFC Ajax (NED)

Atalanta BC (ITA)

FC Midtjylland (DEN)

Groupe E :

Séville FC (ESP)

Chelsea FC (ENG)

FC Krasnodar (RUS)

Stade Rennais FC (FRA)

Groupe F :

FC Zenit (RUS)

Borussia Dortmund (GER)

SS Lazio (ITA)

Club Brugge (BEL)

Groupe G :

Juventus (ITA)

FC Barcelone (ESP)

FC Dynamo Kyiv (UKR)

Ferencvárosi TC (HUN)

Groupe H :

Paris Saint-Germain (FRA)

Manchester United FC (ENG)

RB Leipzig (GER)

İstanbul Başakşehir FK (TUR)

🤩 PORTIERI 🤩



