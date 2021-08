Real Madrid : Ferland Mendy a choisi où il jouera cette saison !

Ferland Mendy fait partie de ces joueurs qui, comme une grosse partie de l'effectif merengue, ne sont ni sur liste des transferts, ni considéré comme invendables. C'est à dire qu'en cas de proposition correcte d'un autre club, le Real Madrid sera à l'écoute. Après deux ans du côté de la capitale espagnole, le bilan est plutôt positif pour l'ancien Lyonnais, même si certains estiment que son apport offensif reste encore un peu maigre.

La suite après cette publicité

Avec un Real Madrid qui souhaite dégraisser, le Tricolore a parfois été annoncé sur le départ au cours de l'été. Comme précisé plus haut, il n'a jamais été considéré indésirable au même titre que des éléments comme Alvaro Odriozola ou Luka Jovic par exemple, mais un départ semblait possible. Comme l'explique Marca, il n'en sera finalement rien.

Son choix : le Real Madrid

Le média précise tout d'abord que Carlo Ancelotti compte bel et bien sur lui. Ensuite, même s'il est dans le viseur de plusieurs équipes financièrement puissantes (les noms ne sont pas dévoilés), le joueur n'a tout simplement aucune intention de partir et compte bien continuer de défendre la tunique madrilène. Il a choisi de rester au Real Madrid cette saison et n'écoute - et n'écoutera - aucune proposition venant de l'extérieur.

En revanche, cela ne sera pas facile pour lui rappelle la publication ibérique. Alors qu'il se récupère d'une blessure au tibia, il aura la concurrence du nouveau capitaine, Marcelo, et de Miguel Gutierrez, le jeune latéral du Castilla qui avait déjà montré de très belles choses l'an dernier en équipe A et sur qui la direction compte beaucoup. Il va donc devoir batailler dur pour continuer d'être le titulaire à ce poste.