Séville FC : deux anciens entraîneurs de l’OM ciblés pour remplacer Mendilibar

Ces dernières saisons, il est très compliqué de se maintenir sur le banc du Séville FC. José Luis Mendilibar peut le confirmer. Vainqueur de la Ligue Europa la saison passée avec les Andalous, le technicien de 62 ans avait même été prolongé par la direction sévillane cet été. Tant d’arguments qui n’ont pas suffi : auteur d’un début de saison décevant sur le banc du Séville FC, Mendilibar a été démis de ses fonctions ce dimanche. Afin de le remplacer durant cette trêve internationale, les dirigeants espagnols ont déjà établi une short-list de successeurs potentiels.

Et d’après les indiscrétions de Mundo Deportivo, deux anciens entraîneurs de l’OM sont observés par les équipes de Victor Orta. D’après le média catalan, André Villas-Boas et Marcelino sont deux potentiels successeurs sur le banc de Séville. Marcelo Gallardo, ciblé par l’OM cet été, est également dans cette short-list tout comme Javi Gracia et Antonio Conte. Selon MD, c’est pourtant Andoni Iraola, entraîneur de Bournemouth, qui aurait les faveurs de la direction andalouse. Affaire à suivre donc…