PSG : Luis Enrique rend hommage à Artur Jorge

Ce vendredi, le PSG était en deuil. Entraîneur du club de la capitale durant quatre saisons à travers les années 90, Artur Jorge s’est éteint ce vendredi à l’âge de 78 ans des suites d’un long combat contre la maladie. Hier, une vague d’hommages a été faite envers l’ancien sélectionneur du Portugal alors que le Parc des Princes lui réserve un vibrant hommage ce dimanche lors de la réception du Stade Rennais (17h05).

La suite après cette publicité

Interrogé sur l’ancien coach de Benfica et de Porto, Luis Enrique a également eu des mots affectueux à l’encontre de l’un de ses prédécesseurs : «en 1994, j’étais au Real, mais je ne me souviens pas pour une anecdote. Je regrette sa perte et je souhaite le meilleur à sa famille. Je n’ai pas une bonne mémoire pour me rappeler si nous avions gagné ou perdu.»

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15 pour parier sur la rencontre PSG-Rennes. Un premier but de Ramos peut vous rapporter jusqu’à 425€.