Tensions entre la FFF et la Ligue Aquitaine

Alors qu’elle était prévue à Capbreton, l’assemblée générale de la Fédération Française de Football va finalement se tenir à Clairefontaine, les 7 et 8 juin. La raison ? Un conflit entre la FFF et la Ligue de Nouvelle-Aquitaine (LNA). Le 29 janvier dernier, les deux opposants à l’ancien arbitre et désormais président de la LNA, Saïd Enjimi, Matthieu Rabby et François Grenet, ont envoyé un courrier à la FFF pour dénoncer «l’existence d’anormalités répétées dans le fonctionnement et la gouvernance de la LFNA». Ce à quoi la FFF a répondu par le lancement d’une «analyse contradictoire des faits signalés». Mais Enjimi refuse de collaborer avec la FFF, prétextant que cette opération n’est pas réalisée dans de bonnes conditions.

La LNA a assigné la FFF devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester un audit fédéral comme l’indique le quotidien L’Équipe. «La FFF a voulu faire un audit uniquement de la Nouvelle-Aquitaine et pas des districts», explique Enjimi. Un désordre complet.