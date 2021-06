James Rodriguez ne reviendra pas au Real Madrid

Désormais, James Rodriguez (29 ans) fait le bonheur d'Everton. Malgré une fin de saison plus compliquée, durant laquelle il a d'ailleurs été blessé au mollet, le Colombien, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres de championnat, a permis au club anglais de longtemps croire en une qualification européenne en fin de saison. Les Toffees ont finalement terminé 10es de Premier League et se contenteront des compétitions domestiques la saison prochaine.

Mais ça sera sans Carlo Ancelotti. L'entraîneur a quitté la formation anglaise pour revenir au Real Madrid. James Rodriguez n'aura sans doute pas le même destin, même si l'Italien l'a fait venir à Everton. «Revenir à Madrid avec Ancelotti ? Je ne sais pas mais je ne pense pas. On regarde ce qu'il se passe. Si je reste encore un an là-bas, à Everton, ça me va», a assuré le Colombien aux médias depuis son pays, où il est en vacances. Sa fin de l'histoire avec la Casa Blanca ne s'est pas vraiment bien terminée et il souhaite sans doute passer à autre chose.