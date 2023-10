Jean-Clair Todibo revient sur son aventure ratée au FC Barcelone

Arrivé à Nice à l’été 2021, Jean-Clair Todibo s’est facilement imposé dans l’arrière-garde des Aiglons, à tel point d’être considéré, après deux saisons de haut niveau, comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Pourtant, le joueur formé au TFC revient de loin. Après plusieurs saisons en transit entre le FC Barcelone et d’autres clubs où il a été prêté, le joueur de 23 ans a eu beaucoup de mal à se stabiliser.

La suite après cette publicité

Interrogé par Téléfoot, le natif de Cayenne est revenu sur sa période compliquée en Catalogne : «Comme je n’ai pas joué à Barcelone, les gens disaient que j’ai échoué. Ça ne m’a jamais touché car je suis rentré tôt dans le monde professionnel et j’ai dû apprendre au fur et à mesure du temps. J’ai appris dans mon échec, et je préfère que mon histoire soit comme ça plutôt qu’elle soit toute rose.»