EdF : le regret de Didier Deschamps

Garder tout un groupe de 26 ou de 25 concernés, ce n'est pas toujours très simple pendant une compétition. Sur les deux premiers matches, Didier Deschamps n'a fait qu'un seul changement dans son onze. Pour autant, les Bleus restent concentrés. DD a expliqué ce mardi comment se passait le travail des joueurs après les matches et il a eu un regret.

La suite après cette publicité

« On fait le maximum avec le staff médical pour ceux qui ont joué d'avoir la récupération la plus totale possible. On travaille le sommeil et l'alimentation et ceux qui ont peu joué, on essaie de compenser le manque de compétition par l'intensité à l'entraînement, même si rien ne remplace les matches. C'est aussi les contraintes avec la bulle sanitaire, ce qu'on avait mis en place en Russie c'était bien, le lendemain des rencontres on faisait des oppositions de 30 minutes pour les remplaçants même contre des jeunes. Aujourd'hui, c'est impossible à mettre en place, c'est un regret. Quand on joue, les deux jours qui suivent pour les titulaires, c'est récupération maximale », a-t-il expliqué en conférence de presse.