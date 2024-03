PSG : la drôle de décision de l’Eintracht Francfort avec Hugo Ekitike

Il n’y a pas de miracle dans le football de haut niveau. Sans temps de jeu depuis la fin du mois d’août, Hugo Ekitike ne pouvait pas tout fracasser dès son arrivée à l’Eintracht Francfort. Pourtant, cet espoir est né chez les supporters du club allemand, après 15 premières minutes enthousiasmantes face à Cologne le 3 février dernier, pour la première apparition de l’attaquant français. Sombrero, talonnade, en 15 minutes d’un match particulier puisqu’achevé à 9 contre 11, Ekitike avait montré l’étendue de sa palette technique.

Cela a eu le don de nourrir une compilation sur les réseaux sociaux, mais cela ne remplace pas une condition physique. Logiquement, le joueur de 21 ans a dû se contenter de bouts de matches (5 entrées en jeu et 1 titularisation en Bundesliga), et est encore loin de sa forme optimale. Pire, dès sa première apparition, les médecins du club ont averti le staff qu’il fallait y aller doucement avec Ekitike, après sa longue période d’inactivité.

L’Eintracht décidé à lever l’option d’achat

Dès lors, malgré un club qui était en manque de buteurs et qui a perdu son autre renfort offensif de l’hiver Sasa Kalajdzic, gravement touché au genou, Ekitike a dû se rendre à l’évidence que son intégration prendrait du temps. Du côté de la presse allemande, une pointe de déception, mais pas réellement de critiques acerbes. Et plus important, du côté du club, la volonté de poursuivre l’aventure.

En effet, comme l’assure Sport Bild, l’Eintracht Francfort est décidé à lever l’option d’achat de l’ancien Rémois. Prêté initialement jusqu’en juin, sans obligation mais bien avec une option, Ekitike est bien considéré comme une solution pour l’avenir. Le montant de l’option n’avait pas été révélé, mais le média allemand indique qu’entre le montant du prêt et celui de l’option, l’opération devrait coûter 20 M€ à l’Eintracht. Une belle rentrée d’argent en perspective pour le PSG.