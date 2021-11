Italie : Mario Balotelli veut faire son grand retour en sélection !

Sept septembre 2018. Il quittait la pelouse du Stade Renato-Dall'Ara de Bologne la tête basse, après 62 minutes sans but face à la Pologne, en Ligue des Nations (1-1). Plus de trois ans après, Mario Balotelli (36 sélections, 14 buts) n'a toujours pas reporté le maillot de la sélection italienne. Désormais en Turquie, du côté d'Adana Demirspor, après des passages à Nice, Marseille, Brescia et Monza, l'ancien mauvais garçon de l'Inter, Manchester City, de l'AC Milan et Liverpool va bien. À 31 ans, le voilà plein d'ambition.

La suite après cette publicité

Sur la chaîne Twitch d'Ocw Sports, Super Mario, 5 buts et 2 passes décisives en 12 apparitions cette saison, a évoqué son envie de retrouver la sélection. «Je me sens bien après les deux dernières années et demie, je me sens prêt à revenir dans l'équipe nationale. Ce serait un rêve. Je quitterais la Turquie à pied maintenant si je savais que je serais dans l'équipe italienne en mars», a-t-il d'abord expliqué, avant d'évoquer la relation spéciale qui le lie à Roberto Mancini.

«Nous avons une relation ouverte et excellente, il m'a dit ce qu'il attendait de moi pour que je puisse revenir en équipe nationale. Et je vais le faire. Ai-je eu des nouvelles de lui récemment ? Oui. Mancini ne m'a pas encore appelé car il connaît mon potentiel et je ne suis pas encore à ce niveau. Maintenant, j'ai jusqu'en mars pour arriver au sommet de ma forme. Je ne suis pas là pour me plaindre de ne pas être convoqué. Je ne suis pas si loin de mon top, je dois juste travailler», a-t-il conclu, déterminé.