EdF : Stéphane Guivarc’h s'enflamme pour le duo Mbappé-Benzema

Un duo de choc. Mardi soir en Finlande (2-0), Kylian Mbappé et Karim Benzema ont encore une fois montré qu'ils étaient indispensables en équipe de France, eux qui ont inscrit les deux buts tricolores en seconde période. Déjà en feu samedi lors du récital face au Kazakhstan, les deux attaquants s'entendent à merveille et font donc le bonheur de Didier Deschamps et des champions du Monde en titre. Mais pas que. Sacré champion du Monde en 1998 avec le maillot bleu, Stéphane Guivarc’h s'est également enflammé pour l'avant-centre du PSG et celui du Real Madrid.

La suite après cette publicité

«Il n’y a pas de comparaisons à faire, mais c’est vrai qu’ils sont très efficaces et performants. On l’a bien vu en Finlande. Dès que Benzema est entré, ils se recherchent. La remise de Mbappé sur le premier but est magnifique et illustre bien leur complicité, a lâché l'ancien international tricolore (14 capes, 1 but) au Parisien avant d'enchaîner. Surpris, non. Ce sont deux joueurs très talentueux qui évoluent dans les meilleurs clubs européens et ont l’habitude du très haut niveau. Ils respirent le foot, ils sentent le jeu. Mbappé avec sa vitesse, Benzema avec ses déviations et sa finition. On a deux attaquants très performants, et même trois avec Griezmann. C’est tout bénéfique pour l’équipe de France.»