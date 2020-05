LdC, PSG : Unaï Emery a toujours une dent contre Deniz Aytekin

La remontada du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain (6-1) lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions 2016/2017 reste le pire souvenir du club de la capitale depuis le début de l'ère qatarie. Unaï Emery, entraîneur du PSG à cette époque, restera lui aussi marqué à vie de ce scénario catastrophe. Pour l'agence de presse espagnole EFE, le technicien a affirmé que cette humiliation le 8 mars au Camp Nou est le pire souvenir de sa carrière d'entraîneur. Il l'a d'ailleurs fait savoir au coach de Grenade, Diego Martinez, pendant un échange téléphonique. Un match cauchemar qu'Emery a accepté de revoir à la télévision, mais pas entièrement.

Il ajoute qu'il a visionné la rencontre de la 50e à la 90e +2e minute. L'ancien entraîneur parisien s'en est arrêté au moment du penalty sifflé en faveur du Barça, et qui permettait aux Catalans de mener 5-1. La rencontre a également été marquée par plusieurs décisions litigieuses de l'arbitre Deniz Aytekin. Et Emery ne digère toujours pas le comportement de l'officiel ce soir-là. « Il y a beaucoup de détails dans le match qui peuvent être observés. Mais si je commence depuis la fin, je change l’arbitre et c’est tout. Il y avait un penalty très clair à Di Maria qui n’a pas sifflé. Les joueurs du Barça, surtout Suarez, se jetaient continuellement dans la zone, ils ont tellement pressé l’arbitre jusqu’à ce qu’il tombe dans le piège », a-t-il déclaré. Une soirée qui a marqué l'histoire des deux clubs et de la compétition.