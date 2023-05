Christophe Dugarry dézingue la mentalité des clubs français en Europe

Invité à réagir sur le niveau des clubs français sur la scène européenne dans Rothen s’enflamme, ce jeudi, sur RMC, Christophe Dugarry, ancien champion du monde 98 a pointé du doigt la mentalité défaillante présente en France. «On a un boulard démesuré. On se prend pour des cadors, on se voit champion du monde. On est d’une arrogance rare en pensant que ça va être facile. Nos clubs français ont un gros souci : l’intensité. Bien évidemment, tu ne peux pas mettre de l’intensité à tous les matchs mais quand il faut en mettre en Coupe d’Europe, je trouve qu’on a du mal à mettre ce costume de la Coupe d’Europe».

Avant d’ajouter : «les championnats ukrainiens, suisses, grecs n’ont pas non plus une folle intensité mais quand les clubs arrivent à switcher en Coupe d’Europe, ils arrivent à se mettre au diapason et à mettre de l’intensité. Nous on a toujours du mal. Je pense qu’on a le boulard, qu’on est tranquille, que le match va être facile et puis à l’arrivée, neuf fois sur dix, on se fait marcher dessus. On n’est pas prêts mentalement. Et peut-être qu’aux entraînements, on ne se prépare pas suffisamment à cette fameuse intensité». Le message est passé…

