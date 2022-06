Mercato : ce que va devoir payer le PSG pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée samedi dans la soirée, et elle a logiquement fait l'effet d'une bombe. Le club de la capitale française s'intéresse aussi à Robert Lewandowski, dont l'avenir semblait pourtant se diviser entre deux clubs : le Bayern, où il évolue actuellement et où il pourrait finir son contrat, ainsi que le FC Barcelone, formation qui rêve de l'enrôler.

Une chose est sûre, si ça ne tenait qu'au principal concerné, il serait déjà bien installé du côté de la Catalogne. Il a déjà manifesté ses envies de départ à plusieurs reprises dans les médias allemands, et en Espagne, on évoque déjà un accord total entre les Barcelonais et le buteur polonais, autour d'un contrat de trois ans. C'est le Bayern qui bloque, dans cette histoire.

Il demande un joli salaire

Et le PSG va être logé à la même enseigne que le Barça, logiquement. Comme l'indique RMC Sport, le champion d'Allemagne a déjà refusé une offre de 32 millions d'euros du FC Barcelone, et cette semaine, du côté de Sport, on expliquait que les dirigeants bavarois voulaient au moins 40 millions d'euros pour leur vedette. Un montant qui ne serait pas forcément problématique pour les Parisiens, mais qui représente tout de même une somme coquette pour un joueur en fin de contrat dans un an et qui va sur ses 34 ans.

Sport indique aussi qu'au Barça, Lewandowski toucherait un salaire assez élevé, à savoir 12 millions d'euros net par saison. On peut donc imaginer qu'il en attendrait autant du Paris Saint-Germain où, comme en Catalogne, de tels émoluments le propulseraient directement parmi les joueurs les mieux rémunérés de l'effectif. La balle est donc dans le camp des Parisiens...