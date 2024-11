EdF : Jules Koundé lâche ses vérités sur la polémique des tenues

Jupe, Santiags, et même maintenant cagoules, avec un Ibrahima Konaté qui a mis les pieds là où personne n’avait encore osé le faire en Bleus le mois dernier. C’est devenu un sujet de discussion : les arrivées des joueurs de l’Equipe de France à Clairefontaine s’apparentent désormais à des défilés de mode, ce qui peut en amuser certains, d’autres moins. Au mois d’octobre, Jules Koundé avait par exemple répondu à Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué, le premier ayant comparé l’arrivée des Bleus à un "cirque", quand le second parlait de "déguisement".

Dans le talk-show co-animé par Aurélien Tchouaméni, The Bridge (disponible dans les prochaines heures sur YouTube), le défenseur Barcelonais s’est de nouveau exprimé sur le sujet aux côtés d’Ousmane Dembélé. Si l’ailier parisien, plutôt adepte des tons sobres et passe-partout, n’a pas été trop bavard, Koundé a lui répondu à ses détracteurs : «je sais que les gens attendent avec impatience de voir comment je vais arriver, avec quel style, en étant excentrique ou pas… Si les mots des gens et journalistes nous ont touché ? Ça ne nous touche plus, je pense qu’il y a des manières de faire et souvent dans les médias, c’est fait de manière irrespectueuse. Je pense que chacun vient comme il le sent, c’est juste pour moi un manque d’ouverture d’esprit, et de temps en temps, c’est bien de répondre pour faire entendre ton point de vue.»