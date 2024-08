L’international algérien Yasser Larouci file à Watford

https://www.estac.fr/yasser-larouci-prete-a-watford-avec-option-dachat/

Yasser Larouci prêté à Watford avec option d’achat - ESTAC

L’ESTAC et Watford ont trouvé un accord pour le prêt (avec option d’achat) de Yasser Larouci. Le défenseur gauche de 23 ans disputera la saison 2024-2025 en Championship (2ème division anglaise). Arrivé à l’ESTAC en provenance de Liverpool lors de l’exercice 21/22, Yasser aura disputé 44 rencontres sous le maillot Bleu et Blanc, marqué 1 but et délivré 2 passes décisives. La saison passée, le latéral gauche a pu vivre une première expérience outre-Manche du côté de Sheffield United (Premier League), après s’être hissé en quarts de finale de l’Euro Espoirs 2023 avec les Bleuets. L’ensemble du club lui souhaite beaucoup de réussite pour ce nouveau challenge qui l’attend.