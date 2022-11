OL : Malo Gusto dévoile ses modèles

Après une première partie de saison difficile, l'Olympique Lyonnais va profiter de la trêve pour reprendre du poil de la bête. Titulaire cette année, Malo Gusto (19 ans) compte bien vivre une meilleure deuxième moitié de saison. D'ailleurs, le latéral droit s'inspire de ses modèles pour tenter de progresser. C'est ce qu'il a confié au site olympique-et-lyonnais.com.

«Je regarde beaucoup la Premier League parce qu’en termes de niveau et d’intensité, c’est incroyable. Donc, je regarde beaucoup Reece James (Chelsea), Kyle Walker à Manchester City et Alexander-Arnold bien sûr. Sur les anciens, je regardais beaucoup Daniel Alves quand j’étais plus jeune. Que des joueurs dans mon profil (sourire)». Des joueurs dont il aimerait suivre les pas.