PSG : la réaction à chaud de Christophe Galtier après le succès à Haïfa

Au PSG, ce n'est pas le collectif qui a fait parler la poudre ce soir mais bien le talent individuel de ses stars offensives. Messi, sur un travail de Mbappé, Mbappé sur une offrande de Messi, et Neymar grâce à un ballon par-dessus la défense de Verratti ont inscrit les trois buts parisiens ce soir sur la pelouse du Maccabi Haïfa (victoire 3-1). Avec le recul, les trois points permettent au club de la capitale de prendre la première place de la poule H, à égalité avec Benfica. C'est le plus important mais dans le fond, que ce fut dur. Les Parisiens ont été pris à la gorge par le pressing adverse, incapable de développer leur jeu. Pire encore, ils n'ont pas réussi à marquer leurs grosses occasions durant ce premier acte.

La suite après cette publicité

«On a eu 2 ou 3 grosses situations en première période. Ça poussait fort en plus avec la grosse ambiance. On n'était pas bien organisé, rapidement coupé en deux, ce qui a donné des occasions pour les adversaires, constate Galtier. Ça a donné une première période très difficile même si on a deux ou trois face à face. Il a fallu rectifier les choses, être bien plus compact, mieux placé sans être coupé en deux. On fait une belle seconde période avec des situations très favorables, malgré des adversaires de très bonne qualité. Il fallait réagir après cette première période plus que moyenne, et réagir sur un plan tactique. Ça a été le cas avec des situations très favorables et des buts bien construits.»

Un trio offensif hors de position

Au micro de RMC Sport, l'entraîneur parisien a tenu à défendre son trio offensif, dont le placement a embêté son équipe, permettant la domination adverse. On a été coupé. «On était bas et eux étaient haut. Ils ont voulu récupérer le ballon le plus tôt possible et ça a donné beaucoup d’espaces dans le dos de notre trio. On était vraiment en infériorité numérique au milieu.» Les choses ont changé à la pause. «À partir du moment où les trois sont redescendus et se sont mis dans le bloc, ça a mieux contrarié leur sortie de balle et on a gagné le ballon dans des zones importantes, ce qui nous a permis d’être mieux d’un point de vue offensif» poursuit-il.

Selon lui, il fallait remettre de l'ordre et faire comprendre à ses joueurs la méthode à employer. Pour cela, il a fait permuter les positions de Mbappé et de Neymar. «Ce n’était pas de la mauvaise volonté mais une mauvaise analyse de la pression entre nos milieux et le trio offensif. Ça a été corrigé à la pause dès qu’on a repositionné Ney sur le côté gauche ça nous a donné plus d’équilibre.» Reste que malgré la mauvaise prestation d'ensemble, le PSG a également pêché dans le dernier geste, un déchet inhabituel. «On a eu de belles situations mais la pelouse accrochait souvent le ballon. On a connu des erreurs techniques dont nous n’avons pas l’habitude dans un environnement compliqué. »