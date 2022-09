Maccabi Haïfa - PSG : les notes du match

Le PSG se déplaçait sur la pelouse du Maccabi Haifa lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Pour ce match, Christophe Galtier devait composer sans Presnel Kimpembe blessé. Danilo venait donc le remplacer en défense alors que Nordi Mukiele était préféré à Achraf Hakimi. Pour le reste, du classique et notamment le trio offensif Neymar-Messi-Mbappé. Côté Haifa, une formation assez méconnue, mais quelques têtes intéressantes notamment sur le front de l'attaque. Très vite dans cette rencontre, le PSG se montrait dangereux. Mbappé, après à peine 30 secondes de jeu, partait seul face au gardien, mais manquait son face-à-face. Et alors qu'on s'attendait à ce que le PSG déroule, le Maccabi Haïfa a commencé aussi à produire du jeu en profitant d'une attitude totalement désinvolte des Parisiens.

En témoigne cette action où Neymar effectuait une série de dribbles inutiles dans son propre camp, perdait la balle et n'essayait même pas de la récupérer. Lionel Messi lui traversait la rencontre sans se faire violence alors que Mbappé après un autre face à face raté ne semblait pas spécialement concerné par le match. Et ce qui devait arriver arriva. Sur une merveille de centre de Dolev Haziza, c'est Tjaronn Chery qui ouvrait le score et surprenait une équipe parisienne très décevante (1-0, 24) dans l'attitude. Après ce but, c'est même Donnarumma qui sauvait les siens à plusieurs reprises et empêchait la catastrophe. Sans idée, le PSG réussissait tout de même à égaliser grâce à une accélération de Mbappé qui profitait à Messi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (1-1, 36e). Mais pas de quoi se rassurer pour autant tant le visage affiché par Paris était décevant.

Le talent a fait la différence

Au retour des vestiaires, on s'attendait à voir un autre visage de la part du PSG. Mais il n'en était rien. Les Parisiens revenaient avec la même envie, la même mentalité et donc les failles aussi bien offensives que défensives. Le trio de devant traversait toujours la rencontre comme des fantômes, alors que la défense parisienne souffrait face aux attaquants du club israélien. Et c'est même le Maccabi Haïfa qui se montrait le plus dangereux dans cette rencontre. Le PSG, grâce à quelques accélérations, arrivait à répondre de temps en temps, comme lorsque Messi voyait sa frappe repoussée de justesse par le portier Joshua Cohen (63e). Mais le talent de Paris a fini par faire la différence malgré une prestation insipide.

Sur une contre-attaque éclaire emmenée par Messi, Kylian Mbappé délivrait les siens d'un plat du pied précis (2-1, 70e). De quoi sauver une prestation parisienne qui devrait faire beaucoup parler ces prochains jours. Neymar scellait le succès parisien en toute fin de match (3-1, 88e). Avec cette victoire, si le PSG ne rassure pas, il s'offre quand même la tête de son groupe et semble très bien partie pour se qualifier pour les 8eme de finale. Mais il faudra montrer largement mieux face à Benfica lors de la 3eme journée.

L'homme du match : Messi (7) : discret durant les premières minutes, l’Argentin se distingue une première fois avec cette frappe contrée (18e). Placé en retrait de ses deux compères d’attaque, il a eu du mal à les trouver avec efficacité, la faute aux joueurs du Maccabi qui ont su couper les connexions. Le septuple Ballon d’Or était en train de traverser ce match dans l’anonymat jusqu’à son but égalisateur (33e). Mis en échec deux fois par Cohen (62e, 64e), il a bénéficié de plus de liberté, offrant même la balle du 2-1 à Mbappé (69e).

Maccabi Haïfa :

Cohen (6) : évidemment beaucoup sollicité, il a fait ce qu'il pouvait ce soir. Il n'y est pour rien sur l'égalisation de Messi à bout portant (36e) et les deux autres buts du PSG, où il n'a pas pu que constater les dégâts. Héroïque, il repousse coup sur coup Messi (62e, 64e) qui aurait pu aggraver la marque. La qualité de jeu au pied du portier de 30 ans a également pu faire plaisir aux puristes.

Sundgren (5,5) : le suédois de 31 ans a fait son travail en accompagnant au maximum la vitesse des trois de devant et en apportant, quand il pouvait, le surnombre offensivement. Propre défensivement, sans se jeter, comme sur Neymar (44e). Des sauts de concentration ont permis à Nuno Mendes de faire parler sa vitesse et s'infiltrer dans son dos à plusieurs reprises. Remplacé par Seck (4) (55e) ; son entrée a amené une reconfiguration, il s'est positionné arrière central droit dans une défense à trois. Assez présent derrière par sa grande taille, il repousse de la tête devant Sergio Ramos. Fautif sur le deuxième but parisien, surpris par l'appel de Mbappé (69e) et sur le troisième après une grosse erreur de marquage, laissant Neymar partir tout seul (88e).

Batubinsika (6,5) : le défenseur formé au PSG a effectué quelques erreurs de relance (18e) mais a été concentré pour repousser un maximum le danger adverse (20e, 23e), notamment en 1ere période avec des interceptions importantes. Assez serein, il a quasiment remporté tous ses duels du soir, conscient de l'adversaire et de l'enjeu et ne peut rien sur les buts parisiens.

Goldberg (6) : la paire a bien fonctionné avec Batubinsika pour contrôler les offensifs parisiens. Il a bien remonté son bloc afin que son équipe ne soit pas trop basse, primordial face à une équipe comme Paris. L'Israëlien est resté calme le plus possible face aux assauts adverses et notamment sur Mbappé (71e), en lui prenant le ballon dans les pieds de manière licite.

Cornud (6,5) : le Français a bien collé sa ligne afin d'apporter un maximum de verticalité. Bon pied gauche, on l'a vu à travers sa qualité de centre malgré quelques imprécisions (51e). Pas beaucoup d'erreurs de placement sont à relever. Il a beaucoup contribué offensivement, le latéral gauche de 25 ans avait des jambes pour faire des allers-retours. Il a sauvé son équipe du but en se sacrifiant devant sa ligne auprès de Mukiele. Remplacé par Tchibota (90e) .

Haziza (6) : beaucoup de projections vers l'avant ce soir pour forcer les Parisiens à défendre, tout en revenant défendre sur Nuno Mendes entre autres, pour l'empêcher d'être dangereux. Il est doté d'un magnifique pied droit à l'image de cette passe décisive pour Chery (23e). Averti d'un carton jaune après un rush de Mbappé (60e), il a été moins en vue après la pause.

Lavi (7) : le capitaine israélien a essayé d'aider au mieux sa défense face à l'armada parisienne. Il a également contribué offensivement avec une frappe lointaine cadrée mais arrêtée par Donnarumma (11e) et par des passes dans les intervalles, qui ont casser des lignes (43e). Il a vraiment donné l'exemple ce soir, beaucoup d'intensité et une belle vision du jeu.

Abu Fani (6,5) : moins en vue que ses deux compères du milieu de terrain lors du premier acte, il a quand même gêné les ressorties de balle parisiennes et on a pu, aussi, découvrir sa belle qualité technique avec des conduites de balle très intéressantes (30e). Il a bien été aidé par son centre de gravité assez bas. Son gros volume de jeu a obligé Verratti et Vitinha à faire plus que d'habitude.

Chery (7) : cauchemar du PSG en 1ere mi-temps, il s'est beaucoup déplacé pour proposer des solutions entre les lignes. Décisif et buteur à la 23e minute sur un joli centre brossé d'Haziza, il reprend du gauche sans que la balle ne touche le gazon. Un bijou techniquement pour se retourner et frapper, détourné en corner par le portier italien du PSG (45+2). Match plein pour le milieu de 34 ans même s'il était plus en retrait en seconde mi-temps.

Atzili (6) : remuant, très mobile, présent des deux côtés du terrain, très à l'aise techniquement mais peu discipliné, il a commis plusieurs fautes en étant en retard. Il a quand même donné le tournis à l'arrière-garde parisienne avec un mouvement incessant, malgré une baisse de régime au retour des vestiaires. Remplacé par David (76e) .

Pierrot (6,5) : l'attaquant évoluant à Guingamp il y a quelques saisons a beaucoup couru, en effectuant le pressing sur les défenseurs parisiens. Il s'est montré très impactant physiquement dans la rencontre comme l'atteste son but hors-jeu en envoyant balader Marquinhos (33e). Il est aussi auteur d'un excès d'engagement après un coup de coude, toujours sur le capitaine parisien (77e) qui lui a valu un jaune. Il n'est pas resté sur place et a beaucoup décroché tout au long de la rencontre. La fatigue s'est fait ressentir après l'heure de jeu. Remplacé par Rukavytsya (90+1).

PSG :