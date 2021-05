Les dessous de l’offre de l’OM pour Gerson

Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, l'Olympique de Marseille est déjà très actif en coulisses. Depuis quelques semaines, le club phocéen avance sur la piste menant à Gerson, le milieu de terrain de Flamengo. Et après de nombreuses nuits de négociations, le club brésilien, est proche de trouver un accord avec l'Olympique de Marseille pour un transfert estimé à 24 M€ auxquels s'ajouteront 6 M€ de bonus atteignables (une somme également évoquée par Le 10 Sport).

Par ailleurs, le club brésilien dispose d'un pourcentage à la revente à hauteur de 20 % sur un futur transfert. Ce serait son record historique en matière de cession de joueur, même si, samedi soir, le transfert n'était pas encore totalement acté et que les négociations devaient se poursuivre ces prochaines heures. Jusqu'à maintenant, le cinquième de Ligue 1 est l'unique club à avoir fait une proposition chiffrée au joueur. L'offre est plus qu'intéressante, avec un peu moins de 230 000 euros brut par mois jusqu'en juin 2026. Mais ce n'est pas tout.

Vers un transfert record

Les Marseillais devraient aussi signer un joli chèque d'environ 2,4 M€, sous concept de commission, à Marcáo, le père et agent du joueur. Seul un détail coince pour que le transfert puisse avoir lieu : un imbroglio entre le père du joueur et la société qui détient le mandat actuel du joueur G7 Football Investments. Le paternel ne souhaite plus travailler avec l'agence. Un conflit qui devrait trouver une issue positive dans les prochains jours. Autre élément non négligeable, le transfert sera payé en plusieurs fois par l'équipe olympienne.

Selon nos informations, les 24M€ devront être versés en quatre fois, soit 6M€ à acquitter immédiatement en plus de la commission à reverser au père. En 103 matches avec Flamengo, Gerson a déjà remporté huit titres, dont la Copa Libertadores et deux Brasileirão Assaí. La présence de Jorge Sampaoli, qui le connaît sur le bout des doigts, promet de belles perspectives pour l'équipe olympienne.