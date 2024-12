Élections FFF : la déclaration surprenante d’un candidat sur Noël Le Graët

Pierre Samsonoff veut s’inscrire dans la lignée de Noël Le Graët. Le candidat à la présidence de la FFF était invité dans l’After Foot de RMC et a revendiqué le soutien de l’ancien patron du football français à son égard. « C’est quelqu’un avec qui j’ai des relations très proches. Aujourd’hui, il me soutient, il l’a dit assez nettement », a annoncé Samsonoff, qui sera donc opposé à Philippe Diallo pour tenter de s’installer à la tête du football français (les votes se tiendront les 10 et 11 décembre prochain).

«Ça s’est terminé dans de mauvaises conditions. Ça s’est aussi terminé sur des accusations qui ont été démenties depuis par la justice. Mais c’est aussi une période où la fédération fonctionnait bien, une période où l’équipe de France performait. Il y a un bilan qui est plutôt positif de son action à la fédération», a également voulu déclarer le Breton à propos de l’ancien président de la FFF. Pas sûr que ce soutien soit une très bonne stratégie vis-à-vis du désamour des Français à l’encontre de Noël Le Graët.