Liga : porté par un doublé de Lamine Yamal, le FC Barcelone déroule à Gérone !

Inarrêtable en ce début d’exercice 2024-2025, le FC Barcelone, large vainqueur de Valladolid (7-0) avant la trêve internationale, voulait confirmer sa belle dynamique sur la pelouse du Municipal de Montilivi. Opposés à Girona, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les hommes d’Hansi Flick se présentaient en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Lamine Yamal, Raphinha et Robert Lewandowski. Après un début de championnat poussif (1-1 face au Betis, 0-3 chez l’Atlético), les Blanquivermells espéraient, quant à eux, enchaîner un troisième succès de rang après les victoires acquises à Osasuna (4-0) et Séville (2-0). Pour autant, les ouailles de Michel Sanchez Muñoz souffraient rapidement face au collectif léché des Culers.

Profitant d’une relance approximative de la défense adverse, Lamine Yamal allumait alors la première mèche mais sa tentative était finalement repoussée en deux temps par Gazzaniga (6e). Mobile, juste techniquement et inspiré, le club blaugrana dominait les débats mais ne trouvait pas la faille, à l’image de cette nouvelle frappe imprécise de Baldé (23e). Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir ce derby catalan se décanter. Après une terrible erreur de David Lopez, dépossédé du cuir à l’entrée de sa propre surface, Lamine Yamal récupérait le ballon et sanctionnait Girona d’un intérieur du pied gauche (0-1, 30e). Le prodige espagnol récidivait dans la foulée…

Le Barça s’amuse, Girona sonné avant le PSG

Sur un nouveau ballon mal dégagé par la défense de Girona, le numéro 19 barcelonais, à l’affût à l’entrée de la surface, enroulait parfaitement dans le petit filet droit de Gazzaniga (0-2, 37e). Sonnés et dominés dans tous les secteurs par les Culers, les locaux réagissaient, malgré tout, juste avant la pause. Après un énorme arrêt de Ter Stegen sur une frappe trop axiale de Gil (42e), les coéquipiers de Danjuma pensaient obtenir un penalty lorsque Martinez contrait le ballon de la main. Oui mais voilà, à la surprise générale et après intervention du VAR, Alejandro Muniz Ruiz revenait finalement sur sa décision initiale (45+2e). Un choix qui ne manquera pas de faire parler…

Mené à la pause, Girona coulait un peu plus au retour des vestiaires… Lancé en profondeur par Koundé, Dani Olmo enchaînait d’une magnifique reprise du droit dans la lucarne opposée (0-3, 47e). En contrôle, le Barça déroulait et passait tout proche du quatrième but mais Lewandowski, superbement trouvé par Raphinha, butait sur Gazzaniga (56e). Omniprésent dans ce match, Lamine Yamal flirtait lui avec le triplé mais sa frappe enroulée du gauche était, elle aussi, détournée (58e). Les vagues barcelonaises se multipliaient et Lewandowski armait une nouvelle frappe. Non cadrée (60e). Ce n’était finalement que partie remise. Sur une merveille de passe de Casado entre les lignes, Pedri filait au but, éliminait le portier adversaire et concluait du pied gauche (0-4, 64e).

Serein, Hansi Flick opérait alors un large turnover. Après les sorties de Cubarsi et Olmo, touché au nez, Lewandowski et Pedri cédaient respectivement leur place à Torres et Pau Victor. Autant de changements qui ne changeaient cependant rien à la physionomie de cette rencontre et à la domination incontestable du Barça. Coupable d’un léger relâchement dans les derniers instants, le Barça, réduit à dix après l’expulsion de Torres, concédait également un but anecdotique lorsque Stuani, servi par Portu, glissait le ballon au fond des filets (1-4, 80e). Avec cette nouvelle victoire probante (4-1), les Culers confortent leur première place avant de défier l’AS Monaco lors de la première journée de la Ligue des Champions. De son côté, Girona devra relever la tête sur la pelouse du Parc des Princes…