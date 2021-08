Le FC Barcelone vise deux nouveaux attaquants !

La suite après cette publicité

« Nous avons parlé de la possibilité de signer un attaquant. Cela nous convient parce que nous avons différents attaquants, mais pour avoir plus de concurrence, oui, mais tout dépend si nous pouvons les signer. Dès le premier jour, je l'ai dit, chaque entraîneur a des points à améliorer, mais tout dépend du fair-play. Si c'est possible, nous signerons un joueur de haut niveau. » En conférence de presse samedi, Ronald Koeman confirmait qu'il souhaitait que la direction lui offre un nouvel attaquant.

Cependant, on le sait, la situation du Barça est très difficile sur le plan financier, alors que Memphis Depay et Eric Garcia ont pu être enregistrés pour la Liga au tout dernier moment. Mais en interne, on travaille quand même, et la direction a ciblé deux attaquants selon Sport : Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, tous deux joueurs d'Arsenal.

Deux options difficiles

Les deux joueurs plaisent beaucoup aux Catalans. Dans le cas du premier, il a encore deux ans de contrat mais les Gunners seraient prêts à s'en séparer. Le Français, lui, est à un an de la fin de son contrat et lui aussi pourrait être poussé vers la sortie. Les deux ont en plus des salaires très importants qui pèsent lourds dans les comptes du club londonien. Comme l'explique le média, la possibilité de les recruter existe, mais il faudra plusieurs conditions.

D'abord, il faudrait que la vente de Martin Braithwaite se concrétise (plusieurs clubs de Premier League comme West Ham et Everton sont intéressés), et tout dépend du Danois. Ensuite, même avec le départ de ce dernier, la marge de manœuvre du Barça sera très limitée et il faudrait procéder à un échange de joueurs, et donc trouver un indésirable qui puisse convenir à ce que cherche Mikel Arteta. Affaire à suivre, mais Ronald Koeman peut être sûr d'une chose : ses dirigeants vont tout tenter pour le satisfaire.