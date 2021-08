Arsenal est prêt à se débarrasser de Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Du côté d'Arsenal, la saison 2020/2021 a été plus que décevante. Malgré la victoire lors du Community Shield, les Gunners ont sombré ensuite avec une huitième place en Premier League et des éliminations précoces dans les deux coupes nationales. Seul point "positif" : l'équipe de Mikel Arteta a atteint les demi-finales de Ligue Europa. Du coup, en 2021/22, la formation londonienne aimerait bien revenir sur le devant de la scène. Malheureusement, la reprise a été catastrophique vendredi soir avec une défaite 2-0 contre Brentford lors de l'ouverture du championnat d'Angleterre.

Un match pour lequel Pierre-Emerick Aubameyang était absent car blessé. Et après avoir été l'un des atouts majeurs des Gunners pendant des années, l'attaquant gabonais a perdu en rendement ces derniers temps, avec par exemple 10 buts en 29 matches de Premier League la saison passée après en avoir inscrit 22 en 2018/19 et 2019/20. Ce qui amène la direction du club à s'interroger sur l'avenir du joueur de 32 ans. Car d'après les informations du journal The Times, Arsenal est désormais prêt à vendre Aubameyang !

Alexandre Lacazette aussi sur la sellette

L'international gabonais (62 sélections, 26 buts) avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2023 l'année dernière avec une belle revalorisation salariale à la clé (environ 352 000 euros par semaine). Mais ça, c'était quand Pierre-Emerick Aubameyang était au top de sa forme et il faut désormais faire un petit ménage. Surtout, le dernier nommé ne serait désormais plus l'élément clé pour amener Arsenal vers les sommets dans la tête de Mikel Arteta...

Mais le Gabonais n'est pas le seul concerné. The Times ajoute en effet que l'attaquant français Alexandre Lacazette, en fin de contrat dans un an, est aussi sur la liste des candidats au départ cet été. Du côté de l'Emirates Stadium, il risque donc encore d'y avoir du mouvement. Et avec une valeur marchande d'environ 25 millions d'euros, Pierre-Emerick Aubameyang est peut-être un bon coup à saisir. Ou pas.