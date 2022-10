FC Barcelone : soulagement pour Jules Koundé et Eric Garcia

Xavi et le Barça peuvent souffler. Déjà privés de Araujo et Christensen, les Blaugranas faisaient grise mine malgré la victoire à Valence hier soir en Liga (0-1) avec les sorties sur blessure des deux défenseurs centraux Jules Koundé (23 ans) et Eric Garcia (21 ans). Mais les tests médicaux de ce dimanche n'ont rien révélé de grave et ils pourront rejouer à priori la semaine prochaine selon les informations de AS.

Le FC Barcelone a d’ailleurs communiqué ce dimanche sur la nature exacte de leur blessure. Ils seront à priori absents mardi contre Plzen en Ligue des champions mais pourraient être présents contre Almeria samedi prochain avec du repos. Ce n'est pas tout puisque Xavi pourrait aussi récupérer Memphis Depay et Andreas Christensen. Il resterait seulement Araujo et Sergi Roberto à l'infirmerie.