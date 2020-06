Montpellier : le point mercato de Laurent Nicollin

Tout comme les joueurs du Paris Saint-Germain, ceux du MHSC ont retrouvé leur centre d'entraînement Bernard-Gasset en ce lundi 22 juin. Avant de retrouver le chemin de l'entraînement et de pouvoir à nouveau refouler le gazon à partir de mardi, les hommes de Michel Der Zakarian ont dû se soumettre à des tests afin de détecter la présence ou non du coronavirus au sein de leur organisme. De leur côté, l'entraîneur de Montpellier et le président du club, Laurent Nicollin, se sont présentés devant la presse, notamment pour annoncer la couleur du mercato estival dans les prochains mois.

La suite après cette publicité

«Je sais qu'il nous faut un gardien et un avant-centre de plus, on verra ce qu'on pourra faire pour ces 2 postes-là déjà. Ce qui est plus compliqué c'est pour prendre des joueurs internationaux, sinon il n'y a pas d'autres changements. Le monde d'après est le même que le monde d'avant. Ça sera très long le Mercato jusqu'en octobre, on verra bien qui a le désir de rester et qui a le désir de partir. Le but c'est d'avoir les joueurs le plus tôt possible que notre entraîneur puisse les intégrer le plus tôt possible. On avance, on brouille les pistes mais on avance», a ainsi détaillé Laurent Nicollin en conférence de presse. Reste à savoir ce qu'il en sera dans les prochaines semaines pour le MHSC.