Coupe du Monde des Clubs : les montants XXL promis par la FIFA aux clubs qualifiés

Alors que le projet de Superligue européenne a été tué par l’UEFA et les écuries membres de l’ECA, la FIFA, elle, va bien lancer la Coupe du Monde des Clubs cet été 2025. Une toute nouvelle compétition qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Hier, les 32 clubs concernés sont entrés un peu plus concrètement dans le vif du sujet lors du tirage au sort. Seul représentant tricolore, le Paris Saint-Germain va donc affronter l’Atlético de Madrid, Botafogo et le Seattle Sounders. Il y aura également des oppositions intéressantes, entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et l’Al-Hilal de Neymar Jr.

Concernant les Merengues, ils font partie des clubs qui ont laissé entendre qu’ils ne participeraient pas si jamais les montants versés par la FIFA n’étaient pas à la hauteur de leurs attentes selon L’Équipe. Idem pour Manchester City. En effet, les équipes présentes lors du tournoi ne savent pas encore combien elles gagneront puisque le montant des dotations est encore inconnu. En Espagne, AS parle d’ailleurs du «secret le mieux gardé par la FIFA.» Mais certains médias ont tenté de le percer.

Les clubs s’attendent à toucher le gros lot

En France, L’Équipe évoque une somme comprise entre 30 et 40 M€. Mais l’instance dirigeante du football mondial n’a pas confirmé cette information. De l’autre côté des Pyrénées, AS indique que la FIFA, qui sera parrainée par de nombreuses marques telles que Hisense, Bank of America, Budweiser et Rock-it Cargo, tout en obtenant la somme de 1 milliard d’euros de la part du diffuseur DAZN, devrait gâter les participants. La publication ibérique parle d’un montant proche des 50 M€. De son côté, Marca a également fait un point sur le sujet, en rappelant que les clubs engagés se sont réunis hier matin avec la FIFA pour y voir plus clair. Que ce soit concernant l’organisation du tournoi comme les primes.

Le média ibérique précise que la FIFA veut faire de son Mondial des Clubs le tournoi le mieux rémunéré au monde. Le vainqueur gagnera plus d’argent que l’équipe qui remportera la Ligue des champions. Le défi de la FIFA est que cette récompense dépasse ou qu’elle puisse atteindre au minimum les 100 M€. Pour Marca, cela semble à portée de main puisque la FIFA a déjà des contrats juteux avec des sponsors et son diffuseur. D’ailleurs, l’ECA a fait savoir qu’elle s’attend à de succulentes primes pour les grands clubs européens. Au-delà du sportif, l’enjeu économique est clairement la priorité de nombreux clubs qualifiés pour cette nouvelle épreuve.