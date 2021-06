PSG : Adrian encense Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

Longtemps courtisé par le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum (30 ans) s’est finalement décidé à rejoindre le PSG. Une recrue de choix pour le club de la capitale au milieu de terrain surtout au vu de ses prestations à l’Euro. Et ce n’est pas son ancien coéquipier Adrian qui dira le contraire. Le gardien remplaçant de Liverpool a été très élogieux envers son ex-coéquipier dans les colonnes de Marca.

« Que dire de Wijnaldum avec ce qu'il a montré à Liverpool et maintenant à l’Euro ? Gigi est un extrêmement polyvalent. Il peut jouer en double pivot, en tant que milieu défensif... et même en tant que meneur de jeu, comme il l'est actuellement avec les Pays-Bas. C'est un joueur complet. Techniquement bon, rapide, fort et, surtout, il a le sens du but. Il aime toujours finir les mouvements près de la surface. Mais je prendrai une autre facette : c'est un combattant né qui travaille pour l'équipe et ne perd pas un ballon. Depuis son arrivée, il s'est forgé une grande réputation. Il suffit de regarder l'adieu qu'Anfield lui a fait. En dehors du terrain, c'est "top". Comme on dit en Angleterre, c’est un joueur de "classe mondiale" en tant que footballeur et en tant que personne. »