Gareth Southgate est prêt à entraîner un grand club de Premier League

Sur le banc des Three Lions depuis 2016, Gareth Southgate peut se targuer d’avoir donné un second souffle à une nation qui en avait grandement besoin. Mais si l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2018 ou encore la finale de l’Euro 2021, jamais, elle n’aura remporté le titre final. De quoi alimenter encore un peu plus le côté looser d’un pays qui n’a plus soulevé de trophée depuis 1966. À la tête d’un ce succès, décrié, Gareth Southgate devrait très probablement disputer sa dernière grande compétition en Allemagne, lors du prochain Euro.

Souvent critiqué outre-Manche pour son jeu jugé ennuyant, le sélectionneur anglais se prépare à quitter son poste en 2024. Et il se dit prêt à reprendre du service en Premier League. «Je me souviens d’avoir parlé à Jose (Mourinho) lorsqu’il était à Man United et il m’avait dit : 'vous savez, quand vous avez joué le rôle que vous occupez maintenant, vous pouvez tout faire’. Vraiment ? Je pensais que c’était probablement vrai, mais sept ans plus tard, ça l’est totalement», explique Gareth Southgate, qui estime que son rôle chez les Three Lions facilitera sa réintégration en Premier League notamment.