PSG : Neymar devrait prolonger jusqu'en 2027 !

«Ma prolongation au PSG n'est plus un sujet. Évidemment que je me sens très à l'aise ici et comme à la maison au PSG. Je me sens plus heureux que je ne l'étais auparavant.» Interrogé après la qualification en demi-finales de Ligue des Champions sur une possible prolongation au Paris Saint-Germain, Neymar a mis fin aux spéculations sur son avenir. Et sur le papier, le numéro 10 brésilien devrait rester encore plusieurs années dans la capitale française.

D'après les informations de L'Equipe, l'ancien joueur du FC Barcelone, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022, devrait étendre son bail jusqu'en... 2027 ! Une très bonne nouvelle en vue pour les supporters parisiens. Le quotidien sportif ajoute que le PSG souhaiterait officialiser la nouvelle avant la demi-finale aller de C1 qui se disputera le 27 ou 28 avril, c'est-à-dire dans moins de deux semaines.