Ligue 2 : changement complet d'organigramme au Havre

Le président du Havre, Vincent Volpe, a annoncé ce lundi des changements importants et immédiats au niveau de l’organisation sportive du club normand. Ainsi, Jean-Michel Roussier qui est notamment passé par l’ASNL et l’Olympique de Marseille devient dès à présent le nouveau président du HAC. Il sera entouré par l’ancien milieu de terrain français, Mathieu Bodmer qui occupera le poste de Directeur des Opérations Sportives et qui sera responsable de la Section Pro Masculine et Féminine ainsi que du Centre de Formation. Mohamed El Kharraze qui a été Recruteur et Directeur Sportif Adjoint du club va lui être en charge des actions de recrutement, en collaboration avec Bodmer. Le président havrais a également annoncé la nomination de Lukas Elsner au poste de nouvel entraîneur du Havre. Le Slovène de 39 ans est notamment passé par Amiens et plus récemment par le Standard de Liège. Le journaliste Julien Momont intègrera également le staff havrais en tant qu’analyste vidéo.

La suite après cette publicité

« Bien que ces changements soient significatifs et après une longue période de réflexion, je suis convaincu que ce n'est que par le changement que nous verrons potentiellement des résultats sportifs significativement différents. Au cours des sept dernières années, le club s'est développé grâce à ses investissements dans les infrastructures, le centre de formation, les sports féminins, l'amélioration du bien-être social, le respect de l'environnement et une gestion rigoureuse. Notre objectif originel n’a jamais varié, ce qu'il nous reste à faire, c'est de propulser notre équipe professionnelle masculine en Ligue 1 », a déclaré Vincent Volpe lors de cette annonce.