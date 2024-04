Une pépite du Real Madrid menace de partir

Contrairement au Barça, qui continue à faire émerger de nombreux joueurs issus de sa Masia, le Real Madrid éprouve des difficultés à intégrer ses talents de la Fábrica en équipe première. Cette saison, Carlo Ancelotti a rarement fait appel aux jeunes du centre de formation, ce qui laisse peu de perspectives pour leur avenir à Madrid. C’est notamment le cas pour Paulo Iago. Le jeune milieu offensif espagnol de 17 ans, longtemps considéré comme une future star depuis son plus jeune âge, a perdu sa place dans l’équipe Juvenil A (U19) d’Alvaro Arbeloa cette saison.

La suite après cette publicité

Selon les informations de AS, Paulo Iago et son entourage ne comprennent plus la politique du club. De plus, ils sont déconcertés par le changement d’attitude de son entraîneur, avec qui il entretenait une relation étroite. Le jeune espoir envisage même de quitter le club. Malgré le fait qu’il lui reste un an de contrat, qu’il a prolongé l’année dernière jusqu’en 2025, Paulo Iago devrait attirer de nombreux prétendants. Ainsi, le Real Madrid risque de voir partir l’un de ses plus précieux joyaux issus de la Fábrica.