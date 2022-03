Fenerbahçe : la terrible déchéance de Mesut Özil

La suite après cette publicité

Mesut Özil cache bien son jeu. Plutôt calme et réservé en apparence, l'Allemand est loin d'être une personnalité lisse en réalité. Révélé sous le maillot de Schalke 04, il avait d'ailleurs montré qu'il était un homme de caractère lorsqu'il était entré en conflit avec sa direction au sujet d'une prolongation de contrat en 2008. Irréconciliables, les deux parties s'étaient donc quittées. Le milieu avait rebondi du côté du Werder Brême. Une écurie avec laquelle il a finalement explosé au plus haut niveau et qui lui a ouvert les portes de la Nationalmannschaft le 11 février 2009.

De star à indésirable à Arsenal

Plus d'un an plus tard, en 2010, il a remporté le Monial où il a brillé et tapé dans l'oeil du Real Madrid. Malgré plusieurs démentis du Werder, le natif de Gelsenkirchen avait encore dicté sa loi à l'époque en assurant vouloir rejoindre les Merengues par la voix de son père. Le Werder avait fini par céder et Özil avait pu réaliser son rêve de jouer à Madrid pour suivre les traces de son idole Zinedine Zidane. Plutôt bon dans la capitale espagnole, le milieu a finalement été sacrifié et vendu en 2013 à Arsenal. Après de bons débuts sous les ordres d'Arsène Wenger, sa situation chez les Gunners s'est envenimée avec Unai Emery.

Le coach espagnol, qui le faisait moins jouer, avait expliqué pourquoi après son départ en novembre 2019 : «c'est un très bon joueur, c'est clair. Mais les exigences physiques en Premier League sont élevées. Ses performances sont imprévisibles. Il est un peu en dessous des meilleurs joueurs en ce moment. Parfois, Arsenal joue mieux avec lui, mais d'autres fois, il ne fait pas une grande différence». Relancé par Mikel Arteta, l'Allemand avait joué une quinzaine de rencontres jusqu'au 7 mars 2020. Ensuite, plus rien. Le nouveau coach d'Arsenal n'était pas plus convaincu que son prédécesseur.

Une personnalité forte

L'Espagnol ne l'avait pas inclus dans les listes pour jouer la Premier League et la Ligue Europa en 2020-21. Il avait expliqué. «Je prends des décisions qui, à mon avis, sont les meilleures pour le club. C'est ce que je dois faire. Quand on perd des matchs, son nom revient et lorsqu’on gagne, ce n’est pas le cas». Si son agent avait flingué Arteta, Özil, lui, était sorti du silence sur Twitter pour confier qu'il allait se battre pour sa place. Il avait déjà utilisé les réseaux sociaux en 2018 pour annoncer sa retraite internationale, lui qui avait été notamment pointé du doigt pour ses relations avec le président turc Erdoğan.

«Le traitement que j'ai reçu de la part de la fédération ne me donne plus envie de porter le maillot allemand. Je ne serai plus le bouc émissaire du président Reinhard Grindel à cause de son incompétence et de son incapacité à faire son job correctement. Je sais qu’il ne voulait plus de moi dans l’équipe après la polémique liée à la photo. Mais Joachim Löw et Oliver Bierhoff ont plaidé en ma faveur. (…) Je ne suis toujours pas accepté dans cette société. Je suis traité différemment des autres. Est-ce parce que je suis Turc? Est-ce parce que je suis musulman?» De lourdes accusations de la part du joueur qui a un caractère bien plus fort que ce que l'on pense.

Un nouvel échec au Fener

Récemment Emmanuel Petit disait de lui : «c'est un grand joueur, mais il n'a aucune personnalité. Il ne parle jamais. Des fois j'ai l'impression de voir un fantôme sur le terrain. Il ne dit jamais rien à ses coéquipiers. Ne montre jamais aucune émotion». Une opinion sur le milieu qui est donc bien loin de la réalité. Un joueur malheureux à Londres après dix mois sans jouer et qui a décidé de se relancer à Fenerbahçe en janvier 2021. Utilisé à 10 reprises (8 titularisations) avec les Turcs pour sa première saison, il avait délivré une passe décisive. L'idée était surtout de se retrouver le rythme avant le début de l'exercice 2021-22. Avec un but et une jolie prestation face à l'Adana Demirspor lors de la 1ère journée, beaucoup pensaient voir le grand Özil de retour.

Finalement, ce n'est pas le cas. Malgré 9 buts et 2 assists, l'Allemand n'est pas au mieux. Outre son irrégularité et son niveau de forme qui posent question, son attitude est pointée du doigt. Début octobre, il n'avait pas apprécié de s'être échauffé sans entrer en jeu. Pour montrer son désaccord, il avait jeté sa chasuble devant son coach. Trois semaines plus tard, le 21 octobre, il avait donné un coup de pied dans des bouteilles avant de jeter son maillot puisqu'il n'avait pas apprécié d'être remplacé. Pointé du doigt par la presse turque, l'ancien du Real Madrid avait été tancé par son prédisent, Ali Koc : «à partir de maintenant, il doit se concentrer sur son jeu et laisser de côté ses contrats publicitaires».

Le club turc n'en veut plus

Mais les affaires d'Özil ne s'arrangent toujours pas. Elles s'empirent. Jeudi, le Fener a annoncé sa mise à l'écart, ainsi que celle de son coéquipier Ozan Tufan. Rapidement, des médias turcs ont évoqué son remplacement à la mi-temps face à Konyaspor le 20 mars dernier. D'autres, eux, ont parlé de sa condition physique jugée insatisfaisante. La presse anglaise a, elle, révélé qu'il aurait eu une altercation verbale avec Ismail Kartal, entraîneur intérimaire. Une version confirmée par Yakup Çınar, journaliste pour Fanatik, qui a fait un point pour nous sur ce dossier.

«Fenerbahçe a placé Mesut Özil hors de l'équipe. Lors du dernier match, une crise a éclaté lorsque le coach l'a sorti en seconde période. Mesut Ozil a vivement réagi. Par la suite, il a été exclu de l'équipe. Le club veut résilier son contrat, d'autant que son salaire dépasse les 5 millions d'euros. Donc très honnêtement, il est plus que probable que leurs chemins se séparent». Sous contrat pour encore deux ans environ, l'Allemand risque d'être mis à la porte très rapidement. Une nouvelle mésaventure pour Mesut Özil qui n'a pas été à la hauteur des attentes pour Yakup Çınar.

La MLS comme future destination ?

«Özil était un supporter de Fenerbahçe. Un jour, il a voulu porter ce maillot. Le club a effectué le transfert en faisant de nombreux sacrifices. Cependant, il n'est pas revenu à son meilleur niveau. La Super Lig n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Si vous n'êtes pas en bonne condition physique, il est possible que vous rencontriez des difficultés. Et il en a eu. Nous avons toujours rêvé de voir l'ancien Mesut sur le terrain, mais malheureusement cela ne s'est pas produit. Les fans de Fenerbahçe attendaient une performance du niveau de Sneijder à Galtasaray. Mais c'était loin de ça. Cette saison, il n'a pas pu montrer beaucoup de choses en dehors du but qu'il a marqué contre Galatasaray».

Une déception pour l'écurie turque qui souhaite s'en séparer. À bientôt 34 ans, le footballeur, qui a perdu plusieurs fois ses nerfs cette saison, va donc certainement devoir repartir de zéro ailleurs. Mais où ? «Il n'y a pas encore d'offre de transfert claire. C'est tôt. Il travaille avec une équipe très professionnelle. Ils ont d'ailleurs des investissements aux États-Unis. Il pourrait bien aller en MLS». L'occasion peut-être d'y montrer que, plus que son caractère, son talent de footballeur est toujours là !