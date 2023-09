Un incroyable banc s’offre à Igor Tudor

La suite après cette publicité

Le retour d’Igor Tudor. En quête d’un nouveau coach, l’Olympique de Marseille penserait à Igor Tudor pour venir jouer les pompiers de service. Le nom du Croate a été cité ces dernières heures au sein de l’écurie phocéenne rapporte La Provence ce mardi matin. On a du mal à l’imaginer revenir seulement quelques mois après avoir rendu son tablier et surtout après les révélations de Pablo Longoria à son sujet la semaine dernière.

«Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s’est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l’intérieur et à l’extérieur. Beaucoup de monde s’organisait pour faire monter la tension contre lui. Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir, d’autres ont demandé de donner le pouvoir aux joueurs. Il y a eu des appels aux groupes de supporters pour faire partir le coach. Quand je suis rentré à Marseille, je sentais que la pré-saison ressemblait à la 37e journée du championnat, où tu joues ta vie. Ça, ce n’est pas normal. Et, encore, je n’ai pas vu venir la situation.»

Naples apprécie beaucoup Igor Tudor

Malgré cela, le contact aurait donc été rétabli avec Tudor. Mais ce dernier pourrait décliner l’invitation, si jamais elle arrive, car un autre projet devrait s’offrir à lui. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle ce mardi que Naples pense sérieusement à lui pour reprendre les commandes de l’équipe si Rudi Garcia venait à s’en aller. Le Français est dans une position délicate. Les résultats des Partenopei sont décevants. A cela, il faut ajouter que certains joueurs ont été agacés par ses choix. Le dernier est Victor Osimhen, qui a quitté le terrain très énervé ce week-end.

Alors qu’il l’avait soutenu jusqu’à présent, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis se pose des questions. Il compte laisser encore quelques matches à Garcia. Mais il sait aussi qu’il faut anticiper et il a donc commencé à sonder plus ou moins le marché. Le nom d’Antonio Conte a été cité, mais il n’est pas intéressé. ADL n’est pas un grand fan non plus. En revanche, Igor Tudor lui plaît beaucoup. Il a admiré son travail à l’Hellas Vérone ainsi qu’à l’OM. Si le Croate a souvent été envoyé du côté de la Juventus, c’est finalement à Naples qu’il pourrait poser ses valises. Il est aujourd’hui le choix n°1 en cas de départ de Garcia. Ce serait une belle occasion à saisir pour Tudor, qui dirigerait les champions d’Italie.