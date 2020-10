PL : Edouard Mendy espère ouvrir la voie aux gardiens africains

La suite après cette publicité

Edouard Mendy, 28 ans, a complété le mercato 5 étoiles de Chelsea en devenant fin septembre le nouveau portier numéro 1 des Blues, en échange de 24 millions d'euros. Le désormais ancien-joueur de Rennes, né à Montivilliers mais d'origine bissaoguinéenne par son père et sénégalaise par sa mère, est par la même occasion devenu l'unique dernier rempart africain du championnat anglais.

Un fait qu'il a commenté dans les colonnes de Sky Sports, non sans fierté. «C'est une source de fierté pour moi d'être un gardien africain en Premier League. C'est à moi de montrer, en tant que gardien africain, que je peux vraiment performer à ce niveau et peut-être changer les mentalités des gens sur ces choses», a-t-il d'abord confié, avant d'espérer ouvrir la voie à d'autres : «je dois juste m'assurer de continuer à travailler dur et à faire de mon mieux dans les matches pour que les autres gardiens de but puissent me suivre dans cette ligue.»