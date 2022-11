EdF : Olivier Giroud égale le record de Thierry Henry !

Thierry Henry n'est plus seul. Auteur de 51 buts en équipe de France entre 1997 et 2010, l'ancien attaquant a été rejoint par Olivier Giroud (36 ans), double buteur ce soir face à l'Australie lors du premier match des Blues dans cette Coupe du monde 2022.

Après avoir donné l'avantage aux siens sur une passe de Rabiot, le joueur de l'AC Milan a accroché son 51e but international en étant à la réception d'un très bon centre de Mbappé. Premiers dans ce classement, Henry et Giroud sont suivis par Antoine Griezmann (42 buts), Michel Platini (41) et Karim Benzema (37).