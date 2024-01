CAN 2023 : le cas Umar Sadiq agace le Nigeria

Le cas Umar Sadiq met le feu aux poudres ! Touché au genou en marge de la Coupe d’Afrique des Nations, l’attaquant de 26 ans avait été contraint de déclarer forfait pour la compétition, au grand dam du Nigeria. Mais à quelques heures d’une rencontre cruciale face à la Côte d’Ivoire, les Super Eagles ont appris, à la surprise générale, que le joueur de la Real Sociedad avait participé au succès des Basques face à Osasuna (2-0) dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe d’Espagne. Une situation qui a eu le don d’agacer son sélectionneur, José Peseiro, visiblement remonter contre le manque de communication autour de son protégé.

«Personne ne m’a dit quoi que ce soit. Personne ne m’a dit qu’il pouvait récupérer en cinq jours. En dix jours ? Je ne sais pas. Quinze jours ? Je ne sais pas. Un mois ? Je ne sais pas non plus… Le rapport a été envoyé à son club et le club a dit qu’il devait revenir pour sa convalescence. Ils ont même parlé de la possibilité d’une opération chirurgicale. Nous avons eu une réunion avec le joueur et notre staff. Le joueur voulait rester, et moi aussi je voulais qu’il reste bien sûr. C’est pour ça que je l’ai sélectionné. Mais le dernier jour possible, je crois que c’était le 13, on a décidé de le remplacer. Je suis heureux de voir qu’il s’est bien rétablit. Je suis triste car il n’est pas là pour nous aider», a déploré le technicien de 63 ans dans des propos rapportés par RMC.