Coupe du Roi : la Real Sociedad et le Rayo Vallecano filent en quarts

Suite des huitièmes de finale de la Copa del Rey ce mercredi, avec la Real Sociedad qui se déplaçait chez ses voisins d’Osasuna. Le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, plutôt mal en point ces dernières semaines, s’est imposé sur le score de 2-0. Après une première période assez équilibrée, Mikel Oyarzabal a donné l’avantage aux siens sur penalty, peu avant l’heure de jeu. Mikel Merino a plié la confrontation dans le temps additionnel, reprenant un penalty raté cette fois par Brais Mendez (0-2, 90e+7). La Real est donc en quarts.

Dans l’autre rencontre du soir, Girona s’est imposé sur le score de 3-1 face au Rayo Vallecano à la maison. Un doublé de Stuani puis un but de Blind ont mis Girona devant avant la demi-heure de jeu, et derrière, malgré un but de Nteka (36e), les Catalans ont bien tenu et se sont emparés du ticket pour les quarts de finale de Copa del Rey sans trop de souci.