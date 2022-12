Coupe du Monde 2022, Croatie : les mots forts de Luka Modric après l'exploit face au Brésil

La suite après cette publicité

Quel parcours pour le malheureux finaliste de 2018 dans cette Coupe du Monde au Qatar. Après avoir terminé deuxième de son groupe F, derrière le Maroc, mais devant la Belgique, la Croatie a d'abord dû aller jusqu'à la séance de tirs au but pour éliminer le Japon en huitième de finale (1-1, 3-1 aux t.a.b.) avant de réitérer ce scénario, cette fois face au Brésil de Neymar et Vinicius Junior, l'un des favoris au sacre final de la compétition (1-1, 4-2 aux t.a.b), pour filer dans le dernier carré.

À 37 ans, le jeu du milieu de terrain croate Luka Modric, capitaine et leader incontesté de cette sélection, n'a pas pris une seule ride, et cela s'est confirmé sur la pelouse de l'Education City Stadium. Toujours aussi juste techniquement et volontaire dans le jeu sans ballon, le lauréat du Ballon d'or 2018 n'a pas été étranger à l'exploit de l'équipe au Damier face à la Seleção, aux côtés de Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic dans l'entrejeu.

«Nous sommes venus ici pour plus»

Interrogé à l'issue de la rencontre, le numéro 10 du Real Madrid a tenu à saluer l'état d'esprit irréprochable de ses coéquipiers, arrivés au Qatar pour aller le plus loin possible dans ce tournoi planétaire : «nous avons montré à plusieurs reprises que nous n'abandonnions jamais. Personne ne croyait en nous avant le début de la Coupe du Monde. Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas venus ici pour nous contenter d'un huitième de finale. Nous sommes venus ici pour plus.»

Consolant son coéquipier merengue Rodrygo, auteur du premier tir au but raté par le Brésil, à la fin de la séance décisive, l'international aux 159 sélections (23 buts) espère que l'échec à 11 mètres de son ailier à Madrid le fera grandir : «j'ai dit à Rodrygo que tout le monde peut rater un penalty, je l'ai encouragé. Je me souviens avoir raté un penalty contre la Turquie en 2008. Ce n'est pas facile, mais ça le rendra plus fort. Nous échouons tous. C'est dommage parce que ça lui arrive et lui et je m'entends très bien avec lui, mais je suis content pour mon équipe. J'ai raté de gros pénaltys pour ma nation. Ça arrive. Je l'ai dit à Rodrygo.»