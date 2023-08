PSG : Luis Enrique évoque l’importance du "match charnière" face au RC Lens

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant la réception du RC Lens samedi soir dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG Luis Enrique s’est confié sur son adversaire du week-end, qui n’a également pas connu la victoire après deux journées de championnat : «Lens n’a pas très bien commencé sa saison mais c’est une des meilleures équipes de L1, j’aime bien leur entraîneur et leur façon de travailler, ils défendent bien, attaquent bien, je considère ce match comme une rencontre de Ligue des Champions, c’est un match charnière pour les deux équipes, j’espère qu’on aura droit à cette première victoire et qu’on pourra célébrer avec nos supporters mais ça sera difficile.»

Toujours face aux journalistes, le technicien espagnol a également évoqué les ingrédients à mettre par ses joueurs au Parc des Princes ce samedi soir pour aller glaner son premier succès officiel de la saison. «On joue contre une équipe adverse très puissante, il ne faut faire aucun cadeau, il faudra mettre de l’intensité et être rapide. Il faudra aussi être prudent face à leur pressing intense, Samba est très bon. Il y a de bonne associations entre les joueurs. Une bonne relation avec le 9, avant Openda et maintenant Wahi. J’aime beaucoup le travail de Franck Haise. Les clés, ce sera beaucoup de tensions et de bonnes performances »

