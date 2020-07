Le classement des meilleurs centres de formation français

Ce n'est un secret pour personne, la formation française est une référence au niveau mondial. Il suffit de voir les nombreux joueurs de qualité qui sortent des académies des clubs de l'Hexagone depuis des années déjà, et qui brillent dans le championnat puis souvent dans les meilleurs clubs européens. Et les fans des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 se mènent souvent une guerre pour savoir qui est le meilleur centre de formation. La Fédération Française de Football a publié son classement des meilleurs clubs formateurs français pour mettre fin à ces débats.

Cinq critères ont été pris en compte pour élaborer cette liste dans laquelle on retrouve 36 clubs : le nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club, le nombre de matches joués en équipe première par les joueurs issus de l'académie, le nombre de rencontres de sélection nationale disputées par les joueurs en question, les diplômes obtenus par les jeunes pousses et les contrats d'entraîneurs. Et c'est, comme l'an dernier, c'est le Paris Saint-Germain qui arrive en tête.

L'OM n'est pas dans le top 10

Le club de la capitale, qui a notamment sorti des joueurs du calibre de Presnel Kimpembe ou de Colin Dagba ces dernières années, est donc le meilleur formateur français. Derrière le champion de France, on retrouve le Stade Rennais, alors que l'Olympique Lyonnais, dont le prestige et la qualité à ce niveau ne sont plus à prouver, complète le podium.

L'AS Saint-Étienne arrive en quatrième position, devant l'AS Monaco. Le premier club de Ligue 2 représenté est Sochaux, sixième, suivi par Caen, septième et Toulouse, huitième. Nantes est neuvième alors que le RC Lens est le dernier membre de ce top 10 des meilleures académies du pays. On notera que l'Olympique de Marseille est treizième, alors que Lille est vingt-quatrième. Selon ce classement, Orléans est le pire club formateur du pays, bon dernier. Dans les tréfonds du classement, on retrouve aussi Amiens (32e) ou Strasbourg (33e). Certains vont donc devoir faire bien mieux l'an prochain !

Le classement complet est à retrouver ici.