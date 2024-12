Mercato OL : la sortie inquiétante de Rayan Cherki sur son avenir

Rayan Cherki est inarrêtable. Souvent critiqué pour son irrégularité, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais semble libéré en ce début d’exercice 2024-2025. Juste techniquement, impressionnant dans sa vision du jeu et désormais à la tête de 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, le crack de 21 ans a une nouvelle fois prouvé toute l’étendue de son talent, ce jeudi soir, lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais face à l’Eintracht Francfort (3-2) dans le cadre de la 6e journée de la Ligue Europa.

Dans tous les bons coups, le franco-algérien ouvrait d’abord le score avant de servir Fofana et Nuamah pour sécuriser la victoire des siens et ainsi officialiser une 4e place au classement. Interrogé après la rencontre, le principal concerné ne cachait d’ailleurs pas sa joie. «On avait envie de bien faire, c’était le dernier match de l’année 2024 ici au Groupama Stadium, on avait envie de satisfaire nos supporters, nous sommes sur une bonne dynamique, on a mis tous les ingrédients, il faut continuer comme ça», déclarait dans un premier temps le numéro 18 de l’OL.

Cherki laisse planer le doute sur son futur

Relancé sur les propos de Nemanja Matic - assurant que les Rhodaniens visaient la victoire finale dans la compétition - Cherki ne contredisait pas son partenaire. «Je suis ce que disent mes coéquipiers, on est là pour tout gagner, on se concentre maintenant sur le match de dimanche, on veut gagner match après match et on verra à la fin de la saison». Oui mais voilà, au-delà de ce constat sportif, l’international espoirs français a également envoyé un message très troublant au sujet de son avenir…

Invité à réagir sur la suite de sa carrière, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 n’a, en effet, rien certifié. «Pour l’instant, il reste encore deux matches et on verra à la fin de la saison si je suis encore là», a ainsi lancé le joueur d’1m77. De quoi laisser planer le doute alors que son nom a régulièrement été cité du côté du PSG mais aussi du Borussia Dortmund au cours des derniers mois…