Ligue 1 : Lens domine Toulouse et conforte sa place de dauphin du PSG

Pour la 13e journée de Ligue 1, le RC Lens accueillait Toulouse avec l'objectif d'enchaîner une troisième victoire de suite et ainsi conforter sa place de dauphin du PSG au classement. Franck Haise misait sur une équipe moins offensive que d'habitude avec tout de même la présence de Seko Fofana derrière Wesley Said et Da Costa. De son côté, Toulouse, qui pointait à la 10eme place au coup d'envoi, se présentait avec du classique et notamment van den Boomen, Dallinga ou encore Aboukhlal devant.

Dès le début du match, les deux équipes laissaient tout de même pas mal d'espaces. Le RC Lens se mettait en avant rapidement grâce à Seko Fofana qui profitait de sa puissance et sa vitesse pour s'engouffrer dans les moindres trous laissés par la défense toulousaine. Il ne passait d'ailleurs pas loin d'ouvrir le score à deux reprises, mais ses frappes manquaient de précision (12e, 39e). Les Toulousains, eux, procédaient en contre mais manquaient de précision dans le dernier geste pour espérer tromper la vigilance de Brice Samba. Après 45 minutes dynamiques, mais assez brouillonnes, les deux équipes rentraient au vestiaire avec un 0-0 assez logique.

Les changements de Franck Haise ont tout changé

Au retour des vestiaires, Lens revenait avec de meilleures intentions et aurait rapidement pu ouvrir le score. Da Costa obtenait un penalty rapidement après une belle feinte de centre devant Desler qui fauchait en retard (49e). Mais Seko Fofana ne transformait pas l'occasion. Ou du moins, Maxime Dupé permettait à Toulouse de garder le 0-0. Devant l'impuissance de son attaque, Franck Haise décidait de réagir et faisait entrer Lois Openda et Florian Sotoca pour apporter plus de poids devant. Efficacité garantie puisqu'à peine 3 minutes plus tard, c'est Sotoca qui déposait un centre sur la tête d'Openda pour l'ouverture du score (59e).

Ce but poussait logiquement Toulouse à prendre plus de risque et un à tenter de rapidement sortir pour égaliser. Mais Lens ne pliait pas et profitait aussi des espaces pour tenter de faire le break. Finalement, malgré des occasions des deux côtés, c’est bien les hommes de Haise qui assuraient la victoire grâce à un triplé d’Openda (88e, 90e). Le RC Lens prend trois points importants et conforte la deuxième place du classement de la Ligue 1. Les Sang et Or reviennent à 2 points du PSG et gagnent surtout à chaque fois dans leur stade depuis le début de saison. De son côté, Toulouse chute une nouvelle fois de la saison, mais reste toujours dans le ventre mou en attendant les autres matches du week-end.