OM : après sa réunion avec Eyraud, Villas-Boas a quitté Marseille !

L'Olympique de Marseille a fait une année plus que solide. Les Phocéens sont restés très longtemps seuls dauphins du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et, avec l'arrêt des championnats décidé par la Ligue de football professionnel (LFP), l'OM s'est donc qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions. Cette réussite tient au groupe, évidemment, mais surtout au chef d'orchestre, le Portugais André Villas-Boas.

Sous contrat jusqu'en 2021, l'ancien de Tottenham et de Chelsea notamment ne s'est jamais privé de mettre quelques petits coups de pression à ses dirigeants. Deux moments sont à retenir : le missile suite à l'arrivée de Paul Aldridge, fragilisant son ami Andoni Zubizarreta, et surtout les projections sur l'année prochaine. Le technicien demandait donc des garanties à ses dirigeants pour s'assurer qu'il pourrait faire quelque chose en Ligue 1 et bien figurer en Ligue des Champions.

La réunion s'est elle mal déroulée ?

Revenu en France le 11 mai dernier, André Villas-Boas attendait une réunion avec Jacques-Henri Eyraud pour faire un point sur la situation et ensuite décider de ce qui pourrait se faire. Selon les informations du journal L'Équipe, la réunion a bien eu lieu et il est probable que le Portugais n'ait pas reçu les garanties qu'il espérait, alors que le contexte économique est très complexe, surtout pour l'OM.

Le quotidien rapporte aussi que le Portugais est rentré dans son pays natal, à Porto précisément, ce jeudi après-midi. Espérons pour l'OM que de nouvelles discussions auront lieu rapidement pour le convaincre de rester. Mais, pour le moment, la situation, telle qu'elle est rapportée, n'encourage pas vraiment à l'optimisme...