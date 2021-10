Nice-OM | Streaming : comment regarder le match en direct

Après avoir largement fait jeu égal avec le PSG (0-0), l'OM affronte un autre cador du championnat, à savoir Nice pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Un match qui s'était déjà disputé à la mi-août à l'Allianz Riviera de Nice, mais qui n'avait pu aller à son terme après des jets de bouteille et des débordements de la part des supporters et une bagarre entre certains joueurs et membres du staff des deux camps. Et l'enjeu de cette rencontre de mercredi est énorme pour les deux équipes, qui peuvent récupérer la place de dauphin du PSG au RC Lens en cas de victoire. Ce duel entre deux des clubs les plus chauds de France est forcément un rendez-vous coché sur le calendrier depuis l'annonce officielle du report du match, à Troyes, au Stade de l'Aube. Ce choc, qui se disputera à huis clos, c'est aussi l'affrontement entre la nouvelle génération de l'Olympique de Marseille, emmenée par Mattéo Guendouzi, Arkadiusz Milik, Boubacar Kamara, Cengiz Ünder ou encore Valentin Rongier, encadrés par un Dimitri Payet étincelant depuis le début de la saison, et le Gym new-look de Christophe Galtier, qui pourra compter sur ses hommes forts à savoir Youcef Atal, Amine Gouiri, Kasper Dolberg, Dante ou Jean-Clair Todibo.

Et pour cette rencontre de haut de tableau de Ligue 1, le club azuréen sera notamment privé de ses deux Néerlandais Calvin Stengs et Justin Kluivert blessés, ainsi que d'Andy Delort, non qualifié. Quant au club phocéen, il devra faire sans Leonardo Balerdi (suspendu) et sans Pol Lirola et Amine Harit non qualifiés également. L'ancien coach du LOSC devrait proposer une équipe de l'OGCN en 4-4-2 avec Walter Benitez dans les buts et une défense à 4 composée de Bard-Dante-Todibo-Atal. Au milieu de terrain, le tandem Lemina-Rosario et les excentrés Kamara et Boudaoui seront chargés d'alimenter en ballon la redoutable paire offensive niçoise Gouiri-Dolberg. Quant au survolté coach argentin de l'OM, Jorge Sampaoli, il devrait évoluer dans un désormais habituel 3-2-4-1 avec Pau Lopez dans les buts, une défense à trois Saliba-Caleta Car-Luan Peres. Rongier et Kamara en sentinelles et un quatuor offensif de feu (Under-Guendouzi-Payet-De la Fuente) qui sera chargé d'alimenter en ballons le buteur polonais Milik.

Comme vous en avez l'habitude depuis le début de la saison, il vous faudra une fois de plus, continuer à bousculer vos habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur la chaîne historique du football français, à savoir sur Canal +, puisque Amazon a raflé les droits des plus belles affiches de Ligue 1. Il faudra donc suivre la rencontre opposant Paris à Marseille sur Prime Video ce mercredi soir à 21h.

