PSG : Nasser al-Khelaïfi se livre sur l’arrivée de Kolo Muani

Ouf de soulagement. Ça y est, Randal Kolo Muani est officiellement parisien. Au terme d’une saga qui aura duré tout l’été, l’ancien attaquant de Francfort (15 buts et 14 passes décisives en Bundesliga la saison dernière) débarque dans la capitale, accompagné de Bradley Barcola, en provenance de Lyon. Pour arracher l’ex-nantais au club allemand, le PSG a pendant longtemps cravaché, avant d’aligner pas moins de 95 millions d’euros pour rapatrier Kolo Muani dans son Île-de-France natale. Un transfert qui aura demandé beaucoup d’effort à la direction parisienne, à commencer par Nasser al-Khelaïfi. Ce dernier témoigne d’ailleurs de cette arrivée XXL.

«Nous sommes heureux d’accueillir Randal Kolo Muani - international français et originaire de Paris - au Paris Saint-Germain. Il rejoint sa ville, sa maison. Nous avons beaucoup œuvré pour réaliser ce transfert. Randal est un joueur formidable, qui joue pour son pays, et qui est impliqué à 100% dans notre projet. Je suis très impatient de voir Randal porter les couleurs du PSG, et tout donner pour le club», raconte le président du PSG. Le Bondynois va en retrouver un autre, pour le plus grand plaisir de Luis Enrique et des supporters, qui possèdent désormais une attaque pétrie de talents. Au travail.