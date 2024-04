Le Barça très confiant à l’approche du match contre le PSG

La dernière fois que le FC Barcelone et le PSG se sont affrontés, les Parisiens avaient largement pris le dessus sur les Catalans. Durant la période du Covid et des stades vidés de ses supporters, Kylian Mbappé et ses partenaires avaient d’abord sèchement battu les Barcelonais au Camp Nou (4-1). Mais pour le Barça, ces deux matchs sont de l’histoire ancienne. Selon le journal L’Équipe, le vestiaire barcelonais est très confiant quant à ses chances de qualifications. Devant les médias, les joueurs du Barça ne disent pas avoir peur de Kylian Mbappé.

« Ça ne sera pas Mbappé contre le Barça » minimise Jules Koundé à l’approche du match, lui qui aura une confrontation directe avec son coéquipier en Équipe de France. L’effectif du Barça retrouve des couleurs également de retour d’éléments forts avec Pedri et Frenkie De Jong qui sont dans le groupe catalan de ce soir.